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Karganın ağzından çıkanı duyanlar neye uğradıklarını şaşırdı

Yaşam Haberleri

Elazığ'da bir parkta su kenarına konan karganın 'Allah' diye bağırması, dinleyenleri şaşkınlığa uğrattı. Elazığ merkezde bulunan Kültürpark'ta süs havuzunun yanına bir karga kondu. Bu sırada etrafı cep telefonu ile çeken bir vatandaş, bir yerlerden 'Allah' sesinin geldiğini duydu. Etrafa kulak kabartan vatandaş, su kenarındaki karganın 'Allah' diye ses çıkardığını fark etti. Cep telefonu kamerası ile kargayı çeken vatandaş, duydukları karşısında kulaklarına inanamadı. Videoyu izleyenler de şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Karganın ağzından çıkanı duyanlar neye uğradıklarını şaşırdı

ELAZIĞ - Elazığ'da bir parkta su kenarına konan karganın 'Allah' diye bağırması, dinleyenleri şaşkınlığa uğrattı.

Elazığ merkezde bulunan Kültürpark'ta süs havuzunun yanına bir karga kondu. Bu sırada etrafı cep telefonu ile çeken bir vatandaş, bir yerlerden 'Allah' sesinin geldiğini duydu. Etrafa kulak kabartan vatandaş, su kenarındaki karganın 'Allah' diye ses çıkardığını fark etti. Cep telefonu kamerası ile kargayı çeken vatandaş, duydukları karşısında kulaklarına inanamadı.

Videoyu izleyenler de şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erkan Bay - Yaşam

Elazığ Karga Allah Yaşam Haberler

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