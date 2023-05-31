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Kargadan Kaçan Yavru Kedi Ağaçta Mahsur Kaldı

Kargadan Kaçan Yavru Kedi Ağaçta Mahsur Kaldı

Yaşam Haberleri

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kargadan kaçarken ağaca tırmanan yavru kedi yere inemeyince itfaiye ekipleri devreye girdi.

Kargadan kaçan yavru kedi ağaçta mahsur kaldı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kargadan kaçarken ağaca tırmanan yavru kedi yere inemeyince itfaiye ekipleri devreye girdi.

Olay, Ömer Kalaycı Caddesi'nde meydana geldi. Çaycuma Adliyesi yanında bulunan yolda ağaçta kedinin seslerini duyan ve mahsur kaldığını gören adliye personeli Çaycuma İtfaiyesi Müdürlüğü'ne haber verdi. İhbarı değerlendiren itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Kargadan kaçarken ağaca tırmanarak mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak kafese alındı. Ardından Haybulansa teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Zonguldak İtfaiye Çaycuma kedi Yaşam Haberler

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