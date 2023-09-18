Karesi Belediyesi'nden dünya temizlik günü etkinliği

Türkiye'nin en uzun sokağında dünya temizlik günü etkinliği

BALIKESİR - Dünya Temizlik Günü etkinlikleri çerçevesinde farkındalık oluşturmak isteyen Karesi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Türkiye ve ilçenin en uzun sokağı Bağlar Sokağı'nda dip bucak temizlik çalışması yaptı. Ekipler vatandaşlarında çevre temizliği konusunda duyarlı davranmasını istedi.

Karesi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Dünya Temizlik Günü'nü kutladı. Kentin cadde ve sokaklarında dip bucak temizlik etkinliği gerçekleştiren ekipler, vatandaşlara da çevre temizliğine dikkat edilmesi konusunda anlamlı mesaj verdiler.

Karesi'nin en uzun sokağı Bağlar Sokağında temizlik çalışmaları gerçekleştiren ekipler sadece sokakları süpürmedi, caddede yıkama çalışmaları yaparken, otobüs duraklarını da temizledi. Sokakta toplanan plastik, cam, metal, kağıt, karton, sigara izmariti ve diğer atıklar daha sonra imha edilmek üzere belediye ekipleri tarafından alındı.

Çevreye herkes duyarlı olmalı

Karesi Belediye Başkan Yardımcısı Muhiddin Diker, yaptığı açıklamada, çevreyi korumak ve sürdürülebilir bir hayat oluşturmak için temizlik etkinliği yaptıklarını söyledi. Temizlik etkinliğine katılan Karesi Belediyesi personeline teşekkür ettiğini ifade eden Diker, "Başka bir gezegenimiz ve Karesimiz yok. En büyük sermayemiz Karesi. Temizlik saygı gerektirir. Herkesin buna dikkat etmesi gerekir. Çevremizi temiz tutmamız gerekiyor ve herkesin buna özen göstermesini rica ediyoruz" dedi.

Gelişigüzel atılan çöplerin toplanma zorluğuna dikkat çeken Diker, "Çöplerin toplanması konusunda belediye ekiplerimiz yoğun bir mesai harcıyor. Yaşadığımız kenti temiz tutmak için herkesin duyarlılığına ihtiyacımız var. Tüm vatandaşlarımızdan bu konuda duyarlı davranmalarını istiyoruz. Çöplerimizi yerlere değil çöp kutularına atalım" dedi.

Başkan Diker, ekiplere tatlı ikram ederken etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.