Karayoluna inen ayılar Kastamonu'da görüntülendi

Kastamonu'da gece saatlerinde yiyecek arayan ayılar, Ankara-Kastamonu karayoluna inerek vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Ayıların araçlardan kaçmaması dikkat çekti.

Karayoluna inen ayılar kamerada

KASTAMONU - Kastamonu'da karayoluna inen ayılar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde ayıların araçlardan kaçmaması dikkat çekti.

Kastamonu'da gece saatlerinde yiyecek arayan ayılar karayoluna indi. Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli mevkiindeki Ankara-Kastamonu karayoluna inen ayıları gören vatandaşlar o anları cep telefonu ile görüntüledi. Ayıların araçlardan kaçmaması ise dikkat çekti. Görüntülerde ayıların yolda gezdiği görülüyor. Bir süre sonra ayılar yoldan uzaklaşarak ormanlık alana giriyor.