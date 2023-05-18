Karayollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Yol durumu bültenine göre birçok yerde yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Toprakkale-Osmaniye kavşakları 4-7. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Sarayköy-Denizli yolu, enerji iletim hatları çalışması sebebiyle 8-22. kilometrelerde aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Sakarya-Düzce yolunun 12. kilometresinde Mudurnu Köprüsü'ndeki yapım çalışmaları dolayısıyla Sakarya istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Düzce istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu ayrımı-Ankara- Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale ve Kırıkkale-Ankara istikametlerinde şerit daraltması yapılarak, ulaşım ikişer şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gediz ayrımı-Uşak-Afyon yolunun 0-1. kilometrelerinde (Gediz Kavşağı) kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Nevşehir-Aksaray yolunun 16-22. kilometrelerinde yapım, Karabük-Eskipazar yolunun 0-1. kilometrelerinde (Kardemir Kavşağı) kavşak düzenleme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Seydişehir-Bozkır yolunun 5-6. kilometrelerinde Gökhüyük Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47-65. kilometrelerindeki (Borçka-Artvin kesimi) 10 tünelde drenaj sistemi bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu sebeple saat 17.30'a kadar yolda ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Mardin-Midyat yolunun 23-27. kilometrelerinde (Ömerli şehir geçişi) yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.