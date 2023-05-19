Karayollarında Bakım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, birçok otoyol ve yol kesiminde bakım ve onarım çalışmaları devam ederken, sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları gerekiyor. Çalışmaların yapıldığı kesimlerde ulaşım kontrollü ve tek şeritten sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun D-100 Akyazı-TEM Akyazı kavşakları 1-5. kilometrelerinde bakım-onarım çalışması gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul yönünde trafik işaretlemesi yapılacağından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

İzmir- Aydın Otoyolu'nun Söke-Aydın Kuzey kavşakları 88-89. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle İzmir-Aydın istikametinde sol ve orta şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım sağ şeritten sürdürülüyor.

Anadolu Otoyolu'nun (Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları) 17-31. kilometrelerindeki hendek çalışmaları dolayısıyla İstanbul istikametinde sol şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü devam ediyor.

TAG Otoyolu'nun Nurdağı-Bahçe kavşaklarındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle Adana istikametinde şerit aktarımı yapılırken, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Tokat-Niksar yolunun 33-35. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 27-44. kilometrelerinde yol yapım çalışması devam ettiğinden ulaşım, tek şeritten ve kontrollü sağlanıyor.

İnegöl-Bozüyük yolunun 32-36. kilometrelerindeki asfalt yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Bartın-Safranbolu yolunun 23-25. kilometrelerindeki Kirazlı Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan ve kontrollü devam ediyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları ile Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 23-24. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.