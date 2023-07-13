Karaya vuran caretta caretta tekrar denize salındı

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Yayla köyü sahilinde işletmeci Mustafa Altunhan, kıyıya vuran bir yavru caretta carettayı kurtararak tekrar denize saldı. İşletmesinin sahilinde gezerken karaya vuran canlı bulduğu caretta cerettayı tekrar denize bırakan Mustafa Altunhan, bu bölgede yaşadıklarını biliyorum ama ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını belirtti. "Ölmüş zannettim ama canlı idi" Öldüğünü sandığını belirten Altunhan, "Önce yaralı veya hasta zannettim ancak bir şeyi yoktu. Ben de bulunduğu yerden alıp, tekrar denize bıraktım" dedi. Tatile gelen vatandaşların şaşkın bakışları arasında Caretta caretta, bir süre sonra denizde yüzüp, gözden kaybolduğu görüldü.