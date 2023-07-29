Karavan Sinop'ta kayalıklara düştü

Tatil için Sinop'a gelen bir vatandaş, karavanını park etmek isterken kayalıklara düşürdü. Olay yerine çekici ve trafik ekipleri sevk edildi.

Tatil için karavanla Sinop'a gelen bir vatandaş, karavanını park etmek isterken kayalıklara düşürdü.

Kaza, 12.30 saatlerinde Hamsi Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 BKM 972 plakalı karavan ile tatil için Sinop'a gelen vatandaş, aracı küçük iskelelere park etmek istedi. Park sırasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracını kayalıklara düşürdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çekici ve trafik ekipleri geldi.

Karavan düştüğü yerden vinç yardımıyla çıkarıldı. - SİNOP