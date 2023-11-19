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Karasu'da Sağanak ve Fırtına Sonucu Ağaçlar Devrildi

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde sağanak ve fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, bazı binaların çatıları uçtu. Karasu'da gece boyunca sağanak ve fırtına, etkili oldu. Plaj Caddesi'nde ağaçlar kökünden sökülüp devrildi, bazı binaların çatıları uçtu. Uçan parçalar caddeye savulurken, Karasu Belediyesi ekipleri, fırtınanın vurduğu bölgelerde çalışma başlattı.