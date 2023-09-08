Karasu'da kullanılmayan binada çıkan yangın söndürüldü
SAKARYA'nın Karasu ilçesinde kullanılmayan 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın, 1 saatlik müdahale ile söndürüldü. Yangının çıkışı nedeni araştırılıyor.
SAKARYA'nın Karasu ilçesinde kullanılmayan 3 katlı binanın çatısında çıkıp, diğer katlara sıçrayan yangın, 1 saatlik müdahale ile söndürüldü.
Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddes'nde Selim Çakmak'a ait kullanılmayan 3 katlı binanın çatısında, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile alevler, diğer katlara da sıçradı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik müdahalesi ile yangın söndürürken, binada hasar oluştu. Yangının çıkışı nedeni araştırılıyor. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam