Karasu'da kullanılmayan binada çıkan yangın söndürüldü

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde kullanılmayan 3 katlı binanın çatısında çıkıp, diğer katlara sıçrayan yangın, 1 saatlik müdahale ile söndürüldü.

Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddes'nde Selim Çakmak'a ait kullanılmayan 3 katlı binanın çatısında, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile alevler, diğer katlara da sıçradı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik müdahalesi ile yangın söndürürken, binada hasar oluştu. Yangının çıkışı nedeni araştırılıyor. (DHA)