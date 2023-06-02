Karapınar'da Gençler İhtiyaç Sahiplerine Sebze Dağıtıyor

Karapınar'da gençler, organik tarım ve arıcılık faaliyetleriyle ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor. Geçen yıl 11 ton sebze ve 300 kilogram bal üreten gençler, ürünleri ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka da gençlerin bu hizmetinden gurur duyduklarını belirtti.

Karapınar'da gençler, organik tarım ve arıcılık faaliyetleriyle ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor.

Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Muhammet Ali Karakul, Karapınar Gençlik Merkezi Proje Sahası'nda, geçen yıl organik tarım bahçelerinden yaklaşık 11 ton sebze ve 300 kilogram bal üretildiğini, bu ürünlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını söyledi.

Karakul, KYK Sultan Veled Öğrenci Yurdu'nda kalan gençlerle çilek, domates, biber ekimini gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka da belediye olarak ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Yeterli olan elektrik tesisatının döşenmesi, su ihtiyacının giderilmesi, toprağın rehabilite edilmesi gibi konularda yardımcı olduk. Bundan çok büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Gençlerimizle böyle bir hizmet sunduğumuz için gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.