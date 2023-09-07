Karapınar'da 20 Metre Çapında Obruk Oluştu

KONYA'nın Karapınar ilçesindeki bir tarım arazisinde 20 metre çapında, 60 metre derinliğinde obruk oluştu.

Daha çok Karapınar'da görülen, sayıları 2 bin 500'ü bulan, yer altı sularının çekilip, toprağın çökmesi ile oluşan obruklara bir yenisi daha eklendi. Küçükbece Yaylası'nda yeni bir obruk oluştuğunu fark eden bir çoban, durumu yetkililere bildirdi. Yayladaki tarım arazisine gelen Karapınar Belediyesi ekipleri, obruğun 20 metre çapında, 60 metre derinliğinde olduğunu belirledi. Obruk çevresine şerit çeken ekipler, çiftçileri de bölgeye yaklaşmamaları konusunda uyardı. (DHA)