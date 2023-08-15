Karanlığa aldırış etmeyen çocuklar Anzele suyunda serinliyor

Diyarbakır'da çocukların tehlikeli eğlencesi akşam da devam ediyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle çocuklar Anzele suyunda akşam saatlerinde de yüzerek serinliyor. Karanlığı aldırış etmeyen çocuklar tehlikeye adeta davetiye çıkarıyor.

Basra sıcaklarının etkisi altında olan Diyarbakır'da gündüz termometreler 47 dereceyi gösterirken, bu sıcaklar akşam da etkisini 35 derece seyrinde devam ettiriyor. Merkez Sur ilçesinde sıcaktan bunalan çocuklar, tarihi Anzele suyuna gündüz yetmeyip akşam da girerek serinliyor. Karanlığı aldırış etmeyen çocuklar tehlikeli atlayışlarını ihmal etmedi.

Sabah akşam demeden Anzele suyunda serinliyorlar

Anne ve babası su kenarında otururken kendisinin yüzdüğünü belirten İnci Güneş, akşamları Anzele suyunda yüzmenin daha da keyifli olduğunu dile getirdi.

Güneş, "Her gün sabah akşam demeden gelip Anzele suyunda serinliyorum. Akşamları annem ve babamla birlikte, onların kontrolünde yüzüyorum. Havalar Diyarbakır'da çok sıcak. Akşamları Anzele suyunda yüzmek daha güzel oluyor. Çünkü akşam sıcağı bazen daha da bunaltıyor" dedi.

Sabah iş, akşam Anzele

Gündüzleri işte çalıştığı için Anzele suyuna giremediğini belirten Bilal Genç, akşam mesai bitiminde ilk işinin buraya gelmek olduğunu ifade etti.

Genç, kimi zaman aile kontrolünde kimi zaman da arkadaşlarıyla Anzele suyuna girdiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Diyarbakır'daki sıcaklardan çok bunaldık. Her gece Anzele suyuna gelip serinliyorum. Gündüzleri çalıştığım için Anzele suyuna girme fırsatım olmuyor. Annem ve babam gitme diyor ama ben yine de geliyorum. Bizim ev gece de sıcak olduğu için Anzele suyuna geliyorum. Anzele'nin suyu çok güzel ve buz gibi. Kimi zaman Anzele'ye babamla kimi zaman da arkadaşlarımla geliyorum."