Karamürsel'de Emektar Balıkçılar Ağ Onarıyor

TAHİR TURAN EROĞLU - Marmara Denizi'nin önemli limanlarından Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 77 yaşındaki İhsan Dönmez ve 80 yaşındaki Hüsnü Özdeniz, Türk sanat müziği eşliğinde limanda balıkçılara ağ onarıyor.

Anadolu Ajansının "Balıkçı Barınaklarının Emektarları" başlıklı dosya haberinin üçüncü bölümünde, eski balıkçılar İhsan Dönmez ve Hüsnü Özdeniz'in hayat hikayesi anlatıldı.

Marmara Bölgesi'nin en büyük toptan su ürünleri satış noktalarından biri olan Karamürsel ilçesi Ereğli Mahallesi'nde yaşayan İhsan Dönmez ve Hüsnü Özdeniz, yıllarca balıkçılık yaptı.

Yaşlarının ilerlemesi nedeniyle balıkçılığı bırakan Dönmez ve Özdeniz, her gün uğradıkları limanda balıkçılara ağ yapıyor ve yırtılan ağları onararak eski haline getiriyor.

Kocaeli'de balıkçı kasabası olarak bilinen Ereğli Mahallesi'nde yaşayan İhsan Dönmez, AA muhabirine, 1980 yılından bu yana balıkçılık yaptığını, gırgır teknelerinde tayfa olarak ava katıldığını belirtti.

Tayfa olduğunda ağ işlerini bilmediğini, bu işi daha sonra öğrendiğini dile getiren Dönmez, "2005 yılına kadar gırgırlarda tayfalık yani deniz işçisi olarak çalıştım. Şimdi Ereğli Limanı'nda ağ tamiri yapıyorum. İlk zamanlar iki ipi birbirine bağlayamazdım. Bu iş tam emekli işi." dedi.

"Balıkçılıktan emekli oldum"

Gırgırlarda tayfalık yaptığı zamanlarda çok zorlandığını ancak keyifli günleri olduğunu vurgulayan Dönmez, şunları söyledi:

"Çalıştığım zamanlarda çok güzel paralar kazandım. Denizde çok keyifli günlerim, yaşantım oldu. Balıkçının en güzel anısı bana göre çok balık tutmak. 8 ay çalışma süremiz var. Bizim zamanla şimdiki balıkçılık arasında çok fark var. O zaman bu kadar teknoloji yoktu. Şimdi her şey teknolojiyle yapılıyor. Balığı bile görüp öyle ağ atıyorsunuz. Bizim zamanımızda en fazla 3 gün evimize gelirdik. O zamanın şartları bunu gerektiriyordu."

Balıkçılıktan emekli olduğunu belirten Dönmez, "İki çocuğum var, onları balıkçılıkla okuttum. Denize çıkmayı özlüyorum. Bir defa misafir olarak gittim. Çok mutlu oldum. Denizin tutkusu çok başka. Bizim zamanımızda Körfez'de (İzmit Körfezi) balık tutmak serbestti, yasak yoktu. Balıkçılık da kuvvetliydi. Şimdi yasaklandığı için belli bölgelerde av yapmaya izin var, onun için de gırgırlar buraya dönemiyor. En yakın limanda tuttukları balıkları soğuk hava depolu kamyonlara yükleyerek buraya gönderiyorlar." diye konuştu.

"Benim zamanımda gırgır balıkçılığı çoktu"

Hüsnü Özdeniz de 1992 yılından bu yana balıkçılık yaptığını ifade ederek, "1995-2000 yıllarında gırgırlarda çalıştım. Benim zamanımda gırgır balıkçılığı çoktu." dedi.

İstanbul Küçükçekmece açıklarında eskiden çok sayıda palamut avladıklarını anlatan Özdeniz, "O zamanlar balık çoktu." ifadesini kullandı.

Üç çocuğundan birinin vefat ettiğini dile getiren Özdeniz, "Bu iş sülale mesleği. Onun için işimi çok seviyorum." diyerek sözlerini tamamladı.