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Karamürsel'de Balkondan Düşen Kişi Yaralandı

Yaşam Haberleri

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir kişi, balkondan düşerek yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde balkondan düşen kişi yaralandı.

Ereğli Mahallesi Kumyalı Caddesi'ndeki bir apartmanın ikinci katında yaşayan M.E. (77) balkonda dengesini kaybederek önce park halindeki otomobile ardından zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Melih Palas - Yaşam

Karamürsel Kocaeli Ereğli Yaşam Haberler

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