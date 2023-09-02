Karaman'da Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Kadına Kamyonet Çarptı

Karaman'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, kamyonetin çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karaman'da yolun karşısına geçmeye çalışana yaya kadın, kamyonetin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Yeni Mahalle Zeytin Dalı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E.S. yönetimindeki Tata marka kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Ş.K. isimli kadına çarptı. Yaya kadın kamyonetin çarpmasıyla yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi kaza yerinde ilk müdahalesini yaptığı yaralı kadını ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN