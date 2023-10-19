Karaman'da Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Yaşam Haberleri
Karaman'ın Güldere köyünde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Karaman'da traktörün devrilmesi sonucu sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, öğle saatlerinde merkeze bağlı Güldere köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Aksüt'ün (52) kullandığı traktör, sürücüsünün virajlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde Aksüt'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Aksüt'ün cenazesi, Cumhuriyet Savcısının kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN