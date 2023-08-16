Karaman'da Tadilat Yapan Usta Çatıdan Düşerek Ağır Yaralandı
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Karaman'da tadilatını yaptığı 2 katlı müstakil evin çatısından balkona düşen usta ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Karaman'da çalıştığı evin çatısından düşen işçi ağır yaralandı.
Çatı ustası Evliye Ergün (58), Sümer Mahallesi 1268. Sokak'taki iki katlı bir evin çatısında çalışırken dengesini kaybetti.
Yaklaşık 5 metre yükseklikten alt kattaki evin balkonuna düşen Ergün ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ergün'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Murat Özünal - Yaşam