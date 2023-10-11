Karaman'da Motosiklet Kazası: Furkan Topçu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Karaman'da motosikletiyle refüjdeki aydınlatma direğine çarparak hayatını kaybeden, motosiklet sürücüsü Furkan Topçu, son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün akşam saat 22.00 sıralarında Larende Mahallesi Buğday Pazarı alt geçidinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Furkan Topçu (28) yönetimindeki 16 BCF 356 plakalı motosiklet, alt geçitte seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu refüjdeki demir aydınlatma direğine çarptı. Kazada ağır yaralanan Furkan Topçu, ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yakınları tarafından Karaman Devlet Hastanesi morgundan alınan Furkan Topçu'nun cenazesi Selman-ı Farisi Camisi'ne götürüldü. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından 1 çocuk babası olan Furkan Topçu'nun cenazesi Çeltek Mahallesi'ndeki Kazalpa Mezarlığında dualarla son yolculuğuna uğurlandı. - KARAMAN