Karaman'da Lastiği Patlayan Köy Minibüsünde Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi

Karaman'da lastiğinin patlaması sonucu devrilen köy minibüsünde ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Kaza, saat 08.15 sıralarında Karaman- Ereğli karayolunun 22'nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taşkale köyünden aldığı yolcuları Karaman merkeze getirmekte olan M.G. yönetimindeki 70 AAY 265 plakalı köy minibüsü, seyir halindeyken sol arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen minibüsteki yolculardan Nadir Baycan (65), olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı 10 kişi ise ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan Perihan G. de (61) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Perihan G.'nin minibüsün sürücüsü M.G.'nin eşi olduğu öğrenildi. - KARAMAN