Karaman'da çoban yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti

Karaman'daki çoban yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti

KARAMAN - Karaman'da kendisinden haber alınamayan ve 2 gün sonra dağlık arazide cansız bedenine ulaşılan çoban Mahir Akkuş'un yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlenirken, Akkuş'un cenazesi dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan Akkuş'un cenazesi yakınlarına teslim edildi. 3 çocuk babası Akkuş için Ahmet Yesevi Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namaza Akkuş'un ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Akkuş, Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında dualarla defnedildi.

Olay, dün öğle saatlerinde merkeze bağlı Taşkale köyü Avgandağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendilerine ait koyunları yaylada otlatmakta olan Mahir Akkuş'a (43), 2 gündür ulaşamayan yakınları çobanı aramaya çıktı. Yapılan aramalar sonrasında Akkuş'un cansız bedeni yakınları tarafından dağlık arazide bulunmuştu.