Karaman'da bir firmaya ait siloda çıkan yangın söndürüldü
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Karaman'da Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir firmaya ait siloda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen 5 kişi ambulanslarda tedavi edildi.
Karaman'da bir firmaya ait siloda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde'de tarım ürünlerine ait lisanslı depoların bulunduğu, içerisinde mısırın depolandığı siloda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen 5 kişi olay yerinde bekleyen ambulanslarda tedavi edildi.