Karaman'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

Karaman'da Alişahane Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın ikinci katındaki dairede çıkan yangın itfaiye tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda evde bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi ve bir kadın dumandan etkilendi.

Karaman'da bir evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Alişahane Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede çıktı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu bir ailenin yaşadığı daireden yükselen dumanları fark eden apartman sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezine yangın ihbarında bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası evde bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında yoğun dumandan etkilenen bir kadın ise tedbiren ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Elektrik kontağından dolayı çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN