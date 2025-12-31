Karalahana ve Güllerden Oluşan Çiçek Buketi Hem Gönüllere Hem Mideye Hitap Ediyor

ORDU'da çiçekçilik yapan Mevlüt Kuvan (42), karalahana ve güllerden oluşan çiçek buketi yaptı. Karadeniz usulü bir çiçek buketi hazırladığını belirten Kuvan, "Bu çiçek buketi hem gönüllere hem de mideye hitap ediyor" dedi.

Altınordu ilçesinde çiçekçi dükkanı işleten Mevlüt Kuvan, Karadeniz Bölgesi'nde çeşitli yemekleri yapılan ve çok sevilen karalahana ile çiçek buketi hazırladı. Amacının hem gönüllere hem de mideye hitap etmek olduğunu belirten Kuvan, "Pazardan aldığım karalahanalar ile çorba yapıp içtiğim sırada aklıma böyle bir fikir geldi. Kendi kendime düşünürken 'Neden karalahana ile bir çiçek buketi yapmayalım ki?' dedim. Ertesi gün iş yerine geldiğimde karalahana, gül ve papatyalardan oluşan bir çiçek buketi yaptım. Karalahana, Karadeniz'de çok sevildiği için buraya gelenler de güzel tepkiler verdi, karalahana çiçek buketi ilgi gördü. Müşteriler aldıkları gülleri vazoya koyup, karalahanaları ise çorba veya sarma yapıp tüketebiliyorlar. Karalahana çiçek buketi fiyatı, diğer çiçek buketlerine göre ekonomik olarak daha uygun" dedi.

MANAV GİBİ ÇİÇEKÇİ DÜKKANI

Karalahana haricinde başka sebzelerden de çiçek buketi hazırladığını belirten Mevlüt Kuvan, "Soğan, limon, pırasa ve havuçlardan oluşan çeşitli çiçek buketleri de hazırladım. Bu sebzeler kış aylarında mutfaklarımızda vazgeçilmez ürünler. Bu sebzeler evde çok kullanıldığı için ilgi görüyor. Karalahanada olduğu gibi bu buketler de hem gönülleri hem mideyi fethediyor. Böylece hiçbir şey çöpe gitmiyor ve çiçek buketleri daha kullanışlı oluyor" diye konuştu.