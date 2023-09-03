Karaköy'deki Tarihi Handa Çıkan Yangın Söndürüldü

Karaköy'de bulunan metruk haldeki tarihi Kurşunlu Han'da çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.