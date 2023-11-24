Mersin'in Akdeniz ilçesinde meydana gelen sağanak ve fırtınadan etkilenen Karaduvar Sahili'nde temizlik çalışması yapıldı. Akdeniz Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışma sonucunda sahil çöp ve atıklardan arındırıldı. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, vatandaşların artık Karaduvar Sahili'nde gönül rahatlığıyla vakit geçirebileceğini belirtti.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde 19 Kasım'da meydana gelen sağanak ve fırtınadan etkilenen Karaduvar Sahili'nde temizlik yapıldı.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, sağanak ve fırtına nedeniyle çöp ve atık biriken sahilde çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışması sonucu sahil çöp ve atıklardan arındırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, vatandaşların artık Karaduvar Sahili'nde gönül rahatlığıyla vakit geçirebileceğini kaydetti.