Karadeniz'in tek antika pazarı Samsun'da

Tarihe ışık tutan pazarda asırlık eşyalar satışa sunuluyor

SAMSUN - Samsun'un Atakum ilçesinde geçmişle kültürel bağ kurabilmek, antika ile uğraşan kişilerin kazanç elde etmelerini sağlamak amacıyla kurulan Karadeniz'in ilk antika pazarı açıldı. Antikaya ilgili vatandaşlar pazara yoğun ilgi gösterdi.

Atakum Yenimahalle Mahallesi'nde Mimar Gökhan Öker Kapalı Semt Pazarı içerisinde kurulan pazarda Osmanlı ve Cumhuriyet döneminden kalan birçok eser satışa sunuluyor. Eski paralar, tarihi gramofonlar, taş plaklar, pikap çalarlar, eski gaz lambaları, at arabası, kanı tekerlekleri, eski gümüş saatler ve takılar gibi birçok antika eşyanın bulunduğu antika pazarı ilgi görüyor.

"Birçok antika eşya mevcut"

Karadeniz'de kurulan tek antika pazarının Samsun'da olduğunu söyleyen antikacı Gökhan Güner, "Burası yeni başlayan bir oluşum. Türkiye'nin her tarafında bu pazarlar vardır. Şu an Karadeniz'de bu pazar tek Samsun'da var. İnşallah ileri zamanlarda daha da gelişecek. Kullanılmış eşyalar, antika değeri taşıyan eşyalar satıyoruz. Satıcıyla alıcıyı buluşturuyoruz. Elimizden geldiğince güzel bir oluşum yapmaya çalışıyoruz. Taş plaklar, gramofonlar, pikap çalarlar, eski gaz lambaları, at arabası, kağnı tekerlekleri gibi birçok ürünler mevcut. Vatandaşlar ailelerinin eşyalarına sahip çıkamadıklarını söyleyip burada aynı eşyaları görünce mutlu olduklarını söylüyorlar" dedi.

"Zamanla daha güzel etkinlikler yapacağımıza inanıyoruz"

Antika Kültür Sanat Derneği Başkanı Eyüp Selçuk Yazıcı ise, "Burada genelde sanatsal ve otantik ürünler sergileniyor. Geçmişle bir kültürel bağ kurabilmek adına böyle bir sergi açıldı. Her hafta bu pazarımız açılacak. Bu pazarımızın özelliği Karadeniz'de tek olması. Zamanla gelişeceğine inanıyorum. Zamanla daha güzel etkinlikler yapacağımıza inanıyoruz. Değişik ürünlerle her hafta cumartesi günü buradayız. Pazara ilgi zamanla artacak" diye konuştu.

"Cumhuriyetin ilk yıllarından, Osmanlının ilk yıllarına kadar olan birçok eser var"

Kültür ve antika severlerle birlik olmak için tezgah açtıklarını söyleyen bir antika satıcısı da şunları söyledi:

"Samsun'da böyle bir antika pazarı açıldığı için memnun ve mutluyum. Henüz istediğim seviyede değil ancak zaman içerisinde inşallah o seviyelere gelecektir. Ankara'da ay pazarı dediğimiz her ayın ilk Pazar günü ayrancı pazarı var ve oraya da gidiyorum. Bu işe gönül verdim. Burada kültür ve antika severlerle birlik olmak için tezgah açıyoruz. Cumhuriyetin ilk yıllarından, Osmanlının ilk yıllarına kadar olan birçok eser var" şeklinde konuştu.