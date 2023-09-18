Karadeniz'in en kapsamlı evcil hayvan festivali 'Samsun Pet 2023' gerçekleştirildi

Karadeniz 3. Evcil Hayvan ve Doğa Festivali (Samsun Pet Fest 2023), Atakum'da düzenlendi. Festivalde kedi ve köpekleri ile katılan vatandaşlar, birbirinden eğlenceli aktivitelerle dolu dolu iki gün geçirdi.

Karadeniz'in en kapsamlı evcil hayvan festivali ' Samsun Pet 2023', Atakum'da gerçekleştirildi. Festivale kedi ve köpekleri ile katılan vatandaşlar, birbirinden eğlenceli aktivitelerle dolu dolu iki gün geçirdiler.

Karadeniz 3. Evcil Hayvan ve Doğa Festivali ( Samsun Pet Fest 2023), Atakum Çakırlar Korusu'nda gerçekleştirildi. Atakum Belediyesi ile Bi Koşu Ajans, PAF'S-Events For Pets & Families ve Samsun Sinop Veteriner Hekimler Odası iş birliğinde düzenlenen festivale, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi Anabilim Dalı Öğretim üyelerinin yanı sıra ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri de destek verdi.

ETKİNLİKLER DİZİSİ

Çok sayıda hayvanseveri buluşturan festivalde patili dostlar için düzenlenen kostüm ve parkur yarışmalarında renkli görüntüler sergilendi. Vatandaşlar, global ve ulusal markaları bir araya getiren programda; evcil hayvan bakımı, sağlığı ve eğitimi konusunda uzmanlardan önemli bilgiler aldı. DJ performansları, konserler, gitar dinletisi ile çocuklara ve yetişkinlere yönelik eğlenceli etkinliklerin yer aldığı festival, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Bugünlük Grubu, sahne performansı ile katılımcılardan tam not alırken; minikler resimden yüz boyamaya ve parkur oyunlarına kadar değişik aktivitelerle festivalin tadını doyasıya çıkardılar.

PATİLİ DOSTLARDAN EĞLENCELİ GÖRÜNTÜLER

Birbirinden renkli etkinliklerin yer aldığı festival programında, 7'den 77'ye hayvanseverler kadar patili dostlar da eğlenceli anlar yaşadı. 'Köpek Sadakat Yarışması', 'Kostüm Yarışması' başlıkları altında gerçekleştirilen yarışmalarda renkli ve heyecanlı görüntüler ortaya çıktı. Yarışmalar sonunda ipi göğüsleyen kedi ve köpeklere, mama ve özel aksesuarlar hediye edildi. Patili dostlar, mutluluklarını sahiplerine sevgilerini göstererek paylaştı.