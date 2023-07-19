Karadeniz Ereğli'de Denizde Hareketsiz Bulunan Kişi Hayatını Kaybetti
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde denizde hareketsiz bulunan bir kişi, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay, Karadeniz Ereğli-Alaplı kara yolunda bulunan Barış Plajı'nda meydana geldi. Özkan Yalçın adlı kişinin denizde hareketsiz yattığını görenler durumu yetkililere bildirdi. Cankurtaranlar tarafından kıyıya çıkarılan Yalçın, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen Yalçın kurtarılamadı. Ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde denizde hareketsiz bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Karadeniz Ereğli-Alaplı kara yolunda kenarındaki belediyeye ait Barış Plajı'nda Özkan Yalçın'ın (47) denizde sırt üstü hareketsiz yattığını görenler durumu yetkililere bildirdi.
Cankurtaranların yardımıyla kıyıya çıkarılan Yalçın, sahilde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası ambulansa alındı.
İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Yalçın, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yalçın'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.