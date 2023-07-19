Karadeniz Ereğli'de Denizde Hareketsiz Bulunan Kişi Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde denizde hareketsiz bulunan bir kişi, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay, Karadeniz Ereğli-Alaplı kara yolunda bulunan Barış Plajı'nda meydana geldi. Özkan Yalçın adlı kişinin denizde hareketsiz yattığını görenler durumu yetkililere bildirdi. Cankurtaranlar tarafından kıyıya çıkarılan Yalçın, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen Yalçın kurtarılamadı. Ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek.