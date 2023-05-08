Karadeniz Ereğli Belediyesi Derelerde Temizlik Çalışması Başlattı

Karadeniz Ereğli Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte kentteki tüm derelerde temizlik çalışması başlattı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri; Pençes, Kabasakal, Çavdarlı, Kemer ve Kışla derelerinde temizlik çalışması yürütüyor.

Karadeniz Ereğli Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte kentteki tüm derelerde temizlik çalışması başlattı.

Karadeniz Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri; Pençes, Kabasakal, Çavdarlı, Kemer ve Kışla derelerinde temizlik çalışması yürütüyor. Temizlik İşleri Müdürümü Sezgin Okumuş'un koordinesinde ilgili müdürlüklerin iş makinesi desteğiyle dere yataklarının temizliği Güldere ve Kemer Mahallesi'ndeki dere yatakları ile mahalle aralarındaki küçük derelerin temizliği ile devam ediyor.

Ekipler programa göre Sakindere, Kışla ve Kabasakal derelerinin de temizliğini yapacak.

Dere temizliklerinin ardından Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, temizlenen yerlerde ilaçlama çalışması yürütecek. İlaçlama çalışmaları periyodik olarak ekim ayı sonuna kadar devam edecek.