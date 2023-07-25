Karadeniz'de Rip Akıntısı Nedeniyle 304 Kişi Hayatını Kaybetti

Karadeniz'de 12 şehirde 10 yılda rip akıntısı yüzünden 304 kişi boğularak hayatını kaybetti. En fazla boğulma vakası Samsun'da gerçekleşti. Boğulma olaylarının çoğunluğu genç erkekler arasında görülüyor. Boğulma vakalarını azaltmak için proje hazırlığı yapılıyor.

Karadeniz’de 12 şehrin kıyı şeridinde, 10 yılda rip akıntısı yüzünden 304 kişi hayatını kaybetti.

Hayatını kaybedenler de dahil olmak üzere toplamda 648 kişi, akıntı ile sürüklendikten sonra boğulma tehlikesi geçirdi.

En fazla boğulma vakası Samsun'da, en az Artvin'de gerçekleşti.

DHA’nın haberine göre Giresun Üniversitesi'nden Doç. Dr. Mustafa Serkan Abdüsselam, "Vakalar ne yazık ki yıldan yıla artıyor. Yaş bakımından incelersek vakaların yüzde 70'i, 30 yaş altı. Boğulma olaylarının yüzde 80’i erkek, yüzde 20’si kadın" dedi.

Rip akıntısı, çeken akıntı olarak biliniyor; yüzen kişiyi kıyıdan açığa doğru sürüklüyor.

Bu tip akıntıya Türkiye’de en çok Karadeniz'de rastlanıyor.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı sorumluluk sahasındaki Samsun, Artvin, Bartın, Düzce, Giresun, Kastamonu, Ordu, Rize, Sakarya, Sinop, Trabzon, Zonguldak'ta 2012-2022 yılları gerçekleşen 554 vakada, sahilden denize giren 648 kişiden 304'ü boğuldu.

Verilere göre boğulma tehlikesi geçiren 523 erkekten 276'sı, 125 kadından 28'i hayatını kaybetti.

Boğulma riski geçiren 439 kişinin 30 yaş altı, 212 kişinin ise 18 yaşından küçük olduğu verilere yansıdı.

Pandeminin başladığı 2019 yılında boğulma olayları keskin bir düşüş ile 16'ya geriledi. Salgının etkisini yitirdiği 2021 yılında aynı verinin 46'ya yükseldiği gözlemlendi.

En çok Pazar günü boğulma vakası yaşandı

Verilere göre hava ve deniz suyu sıcaklığına bağlı olarak boğulma olayları yaz aylarında artıyor.

Kurtulma oranı hafta içinde yüzde 57, hafta sonunda ise yüzde 43.

Günlere bakıldığında ise boğulma vakaları 189 olay ile en fazla pazar günü yaşandı.

Karadeniz'de boğulma vakalarını azaltmak için proje hazırlığında olan Giresun Üniversitesi Artırılmış Gerçeklik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mustafa Serkan Abdüsselam, öğretici uygulamalar geliştireceklerini söyledi.