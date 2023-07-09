Karadeniz'de 10 yılda 304 kişi boğuldu

KARADENİZ'deki 12 kentin kıyı şeridinde, 10 yılda 'rip akıntısı' nedeniyle açığa sürüklenip, boğulma tehlikesi geçiren 648 kişiden 304'ü hayatını kaybetti. En fazla boğulma vakası Samsun'da, en azsa Artvin'de gerçekleşti. Giresun Üniversitesi'nden Doç. Dr. Mustafa Serkan Abdüsselam, "Vakalar ne yazık ki yıldan yıla artıyor. Yaş bakımından incelersek; vakaların yüzde 70'i, 30 yaş altı. Boğulma olaylarının yüzde 80'i erkek, yüzde 20'si kadın" dedi.

Halk arasında 'çeken akıntı' olarak bilinen, yüzen kişiyi kıyıdan açığa doğru sürükleyen 'rip akıntısı', en çok Karadeniz'de görülüyor. Bu nedenle her yıl yüzlerce kişi, denizde boğulup, can veriyor. Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı sorumluluk sahasındaki Samsun, Artvin, Bartın, Düzce, Giresun, Kastamonu, Ordu, Rize, Sakarya, Sinop, Trabzon, Zonguldak'ta 2012-2022 yılları gerçekleşen 554 vakada, sahilden denize giren 648 kişiden 304'ü boğuldu.

Batı Karadeniz'de ölüm oranlarının daha yüksek olduğunu belirten Doç. Dr. Abdüsselam, "Cinsiyet açısından, boğulma olaylarının yüzde 80'i erkek, yüzde 20'si kadın. Erkeklerin yüzde 50'ye, kadınların ise yüzde 75'e yakını boğulma olaylarından kurtuluyor. Aylara bakarsak, yoğunluk bakımından temmuz ve ağustos aylarına çokça dikkat etmeliyiz. Yaşamı yitirme olaylarını baz alırsak; kolluk kuvvetleri Samsun ilinin en yüksek seviyede olduğunu, 98 boğulma vakasının yaşam yitirmeyle sonuçlandığını rapor etmiş. En düşük ilimiz ise Artvin, 4 olayla ifade edilmiş. Boğulma olayları ile yaşam yitirme oranında Batı Karadeniz'in daha yüksek orana sahip" diye konuştu.