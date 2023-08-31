Karadağ'da Uzun Yatma Yarışması Devam Ediyor

Karadağ'ın Niksic kenti yakınlarında düzenlenen uzun yatma yarışmasında kalan 8 kişi, 300 saati geride bıraktı. Yarışmacılar, 1000 avro ödül ve 'en tembel vatandaş' unvanı için yatmaya devam ediyor.

Batı Balkanlar'ın en küçük ülkesi Karadağ'ın Niksic kenti yakınlarında bulunan Brezna Etno köyünde, ülkenin mizahi geleneklerinden "uzun yatma" yarışmasına katılanlar, 300 saati geride bıraktı.

Karadağ'da 18 Ağustos'ta, 21 katılımcıyla başlayan yarışmada kalan 8 kişi, 1000 avro ödül ve "en tembel vatandaş" unvanı almak için yatmaya devam ediyor.

2021'de de yarışmaya katılan Dubravka Aleksic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kalanlardan yorgun olanımız yok. Hepimiz kazanmak istiyoruz. Kimse merak etmesin, hepimiz iyiyiz, sağlıklıyız." dedi.

Aleksic, bu yıl da kazanmayı hedeflediğini ve sonuna kadar gideceğini söyledi.

Bu yıl 12'ncisi düzenlenen ilginç yarışmada bugün 14'üncü güne giren yarışmacılar 300 saati geride bıraktı.

Bu arada, yarışma kurallarına göre, yatarak yarışan katılımcıların uyumalarına, yiyecek-içecek ihtiyaçlarını karşılamalarına, kitap okumalarına ve telefon kullanmalarına izin verilirken, ayağa kalkmaları kural ihlali sayılıyor.

Yarışmacılar 8 saatte bir kişisel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.