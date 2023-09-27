Karacasu'da Yağışta Korkutan Olay

ÖZGÜR DEDEOLUK

Aydın'ın Karacasu ilçesinde kısa süreli yağışta kazanın eşiğinden dönüldü. 30 metreden düşen tomruk büyüklüğündeki dal vatandaşları korkuttu. Büyük bir korku yaşadığını belirten işletme sahibi Sibel Akçay, "Müşterilerimiz çay istedi, ocağa doğru gidecektim. Yağmur şiddetlenince beklememi söylediler. O esnada meydana geldi. Ocağa doğru yönelsem belki altında kalacaktım" dedi.

Karacasu Kahvederesi Yaylası'nda koruma altındaki en az 500 yıllık olduğu tahmin edilen çınar ağacının 25 santim kalınlığında 15 metre uzunluğundaki neredeyse bir tomruk büyüklüğündeki dalı kısa süre devam eden yağış sırasında kırıldı. Ağacın dallarının büyük bir kısmının bulunduğu aile çay bahçesindekiler büyük bir tehlike atlattı. Dalın kırılmasının yıldırım çarpması sebebiyle mi meydana geldiği yoksa rüzgardan mı kaynaklandığı konusu net olarak anlaşılamadı. 30 metreden düşen dal, sandalye, masa ve altında ne varsa ters yüz etti.

"NEYE UĞRADIĞIMIZI ŞAŞIRDIK"

İşletme sahibi Sibel Akçay şunları söyledi:

"Yayladaki işletmemizde müşterilerimize cay, kahve, meşrubat ve aperitif hizmeti veriyoruz. Sezonun kapanmasına kısa bir süre kaldı. Bugün yağışlar sebebiyle böyle kötü bir durum yaşadık. İşletmemize gelen müşterilerimiz yağmurdan dolayı üstü kapalı kamelyada oturuyorlardı. Ben onlara çay servisi yapıyordum. Müşterilerimiz çay istedi, ocağa doğru gidecektim. Yağmur şiddetlenince beklememi söylediler. O esnada meydana geldi. Ocağa doğru yönelsem belki altında kalacaktım. Eşim çay ocağının olduğu bölümdeydi. Dalın tamamı çatıya düşse ona da zarar verebilirdi. Neyse ki kimseye bir şey olmadı. İki dakika önce altından geçmiştim. Altında olsaydım daha büyük bir kaza olacaktı. Yıldırımdan kaynaklandığını düşünüyoruz rüzgarda böyle düşmesi mümkün değil. Bu ağaçlar koruma altında. Kuru dalını kesmek bile izinle olan bir şey."

Olayın belediye ekiplerine haber verilmesi sonucu ziraat mühendisi ile birlikte gelen ekipler incelemelerde bulundu.