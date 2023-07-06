Karacabey'deki Yaban Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nden 16 Kuş Doğaya Salındı

BURSA'nın Karacabey ilçesinde bulunan Türkiye'de ilk ve tek olan 'Celal Acar Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine yılda yaklaşık 400'ün üzerinde yaban hayvanı geliyor. Rehabilitasyon merkezinde tedavileri tamamlanan 16 kuş doğaya salındı.

Bursa'nın Karacabey İçesi'nde bulunan Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne her yıl ortalama yurdun çeşitli yerlerinden yaklaşık olarak 400'e yakın yaban hayvanı getiriliyor. Hasta ve yaralı olan bu hayvanlar, veteriner hekimler tarafından tedavileri yapıldıktan sonra doğal yaşamlarına bırakılıyor. Rehabilitasyon merkezine geçtiğimiz aylarda getirilen 8 kaya güvercini, 5 Martı ile 1 adet kukumav, 1 alacabaykuş ve 1 karga, tedavilerinin ardından doğaya salındı. Merkezin Şefi Uzman Veteriner Hekim Azizcan Sezer, "Bugün, tedavisi ve rehabilitasyon süreci biten hayvanlarımızı doğaya salıyoruz. Hayvanlar birkaç aydır bizde. 1 aydan 2 aya kadar değişen sürelerde merkezimizde tutulmakta. Bunların bir kısmı enfeksiyon bir kısmı travma, araç çarpması, bir kısmı yuvadan düşme sebebi ile bize getirildi. Merkezimizde hayvanlar, belli bir olgunluğa ulaştırıldı. Doğada hayatta kalabilecek duruma geldiler. Şimdi onları da doğaya salarak, özgürlüklerine kavuşturacağız" dedi. (DHA)