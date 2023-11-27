Karabük ve Kocaeli Valilikleri, yarın bölgede etkili olması beklenen fırtınaya karşı vatandaşları uyardı. Rüzgarın kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği belirtilerek, çeşitli olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Karabük ve Kocaeli Valilikleri Fırtına Uyarısı Yaptı

Karabük ve Kocaeli Valilikleri, vatandaşları yarın bölgede etkili olması beklenen fırtınaya karşı uyardı.

Valiliklerin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, son yapılan değerlendirmelere göre rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamalarda, vatandaşların, meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç-direk devrilmesi, soba-baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.