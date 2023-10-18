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Karabük ve ilçelerinde sis etkisi

Karabük ve ilçelerinde sis etkisini gösterdi. Kent merkezinin yanı sıra Safranbolu, Eflani, Ovacık ve Eskipazar ilçeleri ile Karabük-Bartın kara yolunun Ahmetusta mevkisinde sis etkili oldu. Görüş mesafesinin yer yer 30 metreye düşmesi nedeniyle sürücüler yavaş ilerledi. Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.