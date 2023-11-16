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Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

Karabük'ün 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası doğa beyaz örtüyle kaplanmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü Keltepe Kayak Merkezinde doğa beyaz örtüyle kaplandı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.