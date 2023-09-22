Karabük'ün Ovacık ilçesindeki orman yangını tamamen söndürüldü

Karabük'ün Ovacık ilçesinde dün başlayan ve 7 saat süren çalışma sonrası kısmen kontrol altına alınan orman yangını tamamen söndürüldü. Abdullar köyü Saitler Mahallesi'nde çıkan yangına helikopterler ve ekipler müdahale etti. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Karabük'teki orman yangını söndürüldü

KARABÜK - Karabük'ün Ovacık ilçesinde dün başlayan ve 7 saat süren çalışma sonrası kısmen kontrol altına alınan orman yangını tamamen söndürüldü.

Ovacık ilçesine bağlı Abdullar Köyü Saitler Mahallesi kırsalında dün saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kayalık ve sarp bölgede başlayan ve kısa sürede yayılmaya başlayan yangına ilk olarak 2 helikopter müdahale ederken, havanın kararması ile mücadele karadan devam etti. İş makinelerin yol açarak arazözlerin ilerlediği yangın 162 personelinde mücadelesi ile 7 saat sonra kısmen kontrol altına alınmıştı. Sabahın ilk saatlerinde yangın söndürme helikopterlerinin de soğutma çalışması yaptığı bölgede yangın tamamen söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili Orman Bölge Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri çalışma başlattı.