Haberler ›› Yaşam ›› Karabük'ün Ovacık ilçesinde yangın: Samanlık ve ambar kullanılmaz hale geldi

Karabük'ün Ovacık ilçesinde yangın: Samanlık ve ambar kullanılmaz hale geldi

Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan yangında samanlık ve ambar kullanılmaz hale geldi. Yangın, Gümüşler Mahallesi'nde meydana geldi ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Aynı mahallede çıkan başka bir yangın ise kundaklama şüphesiyle soruşturuluyor.