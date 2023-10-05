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Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan yangın söndürüldü

Karabük'ün Ovacık ilçesinde bulunan kullanılmayan 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi.