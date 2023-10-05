Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan yangın söndürüldü
Karabük'ün Ovacık ilçesinde bulunan kullanılmayan 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi.
Karabük'ün Ovacık ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkeze bağlı Gümüşler Mahallesi'nde Mehmet G'ye ait kullanılmayan 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ovacık Belediyesi ve Ovacık Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Yaşam