Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Büyük bir kısmı kontrol altına alınan yangında iş makineleri ile yol açılarak arazözlerin bölgeye ulaşması sağlandı.

Karabük'ün Ovacık ilçesine bağlı Abdullar köyü Saitler Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda akşam saatlerinde yangın çıktı. İlk etapta iki helikopter kırsal alandaki yangına havadan müdahale etti. Bu sırada 29 iş makinesi, arazöz ve ekipler bölgeye sevk edilerek çalışmalar başlatıldı. Ancak yangının meydana geldiği arazi koşullarının güçlüğü sebebiyle ekipler tüm zorluklara rağmen yangın bölgesine ulaşma çalışmalarını sürdürdü. Gecenin ilerleyen saatlerinde de devam eden yangına tüm imkanlarla müdahale ediliyor.

Büyük bir kısmı kontrol altına alınan yangında iş makineleri ile yol açılarak arazözlerin bölgeye ulaşması sağlandı. - KARABÜK