Karabük'ün Eflani ilçesinde çatı yangını
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Karabük'ün Eflani ilçesinde bulunan bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda çatıda hasar meydana geldi.
Karabük'ün Eflani ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çengeller köyü Beyazıtoğlu Mahallesi'nde O.U'ya ait 3 katlı binanın çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangın mahalline sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Eflani Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında çatıda hasar oluştu.
Kaynak: AA / Yaşam