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Karabük'ün Eflani ilçesinde çatı yangını

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Yaşam Haberleri

Karabük'ün Eflani ilçesinde bulunan bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda çatıda hasar meydana geldi.

Karabük'ün Eflani ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çengeller köyü Beyazıtoğlu Mahallesi'nde O.U'ya ait 3 katlı binanın çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın mahalline sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Eflani Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında çatıda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Yaşam

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