Karabük'teki Kereste Fabrikasında Yangın Çıktı

Karabük'te bulunan bir kereste fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın nedeniyle fabrikada hasar meydana geldi.

Karabük'teki bir kereste fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir kereste fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine gelen Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Yangın nedeniyle hasar oluştu.