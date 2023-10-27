Haberler ›› Yaşam ›› Karabük'te Yortan Beldesi'nde 150 öğrenci Cumhuriyetin 100. yılını kutladı

Karabük'te Yortan Beldesi'nde 150 öğrenci Cumhuriyetin 100. yılını kutladı

Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Yortan Beldesindeki Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, Cumhuriyetin ilanının yıldönümü dolayısıyla '100.Yıl' koreografisi oluşturdu. Etkinlik dron ile görüntülendi ve sosyal medyada beğeni topladı.