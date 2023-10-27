Karabük'te Yortan Beldesi'nde 150 öğrenci Cumhuriyetin 100. yılını kutladı
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Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Yortan Beldesindeki Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, Cumhuriyetin ilanının yıldönümü dolayısıyla '100.Yıl' koreografisi oluşturdu. Etkinlik dron ile görüntülendi ve sosyal medyada beğeni topladı.
Karabükün Yenice ilçesine ilçesine bağlı Yortan Beldesinde 150 öğrenci Cumhuriyetin ilanının yıldönümü dolayısıyla "100.Yıl" koreografisi oluşturdu.
Cumhuriyetin 100. yılı Karabük'te çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor.
Yenice ilçesine bağlı Yortan Beldesindeki Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri "100. Yıl" yazılı koreografı oluşturdu.
Yaklaşık 150 kişinin katıldığı etkinlik dron ile görüntülenirken, sosyal medyada beğeni topladı. - KARABÜK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam