Karabük'te Yoğun Kar Yağışı: Maddi Hasarlı Kazalar ve Yolda Kalan Araçlar

Karabük'ün yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Karabük-Bartın karayolunda maddi hasarlı kazalar meydana gelirken, bazı araçlar da yolda kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu uyarı verdiği kentte kar yağışı yüksek kesimlerde etkili olmaya başladı. Sürücülerin yardımına jandarma trafik ekipleri koştu. Yaz lastiği ile yola çıkan sürücülerin zorlandığı karayolunda yol açma ve tuzlama çalışmaları sürüyor.

Karabük'ün yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Karabük-Bartın karayolunda maddi hasarlı kazalar meydana gelirken, bazı araçlar da yolda kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu uyarı verdiği kentte kar yağışı yüksek kesimlerde etkili olmaya başladı. Yağış nedeniyle Karabük-Bartın karayolunun Beştepeler mevkiinde bazı araçlar yolda kalırken, bazı araçlar da maddi hasarlı kazalara karıştı. Sürücülerin yardımına jandarma trafik ekipleri koştu. Yaz lastiği ile yola çıkan sürücülerin zorlandığı karayolunda yol açma ve tuzlama çalışmaları sürüyor. - KARABÜK