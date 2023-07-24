Karabük'te yaralı bulunan kızıl şahin tedavisinin ardından doğaya salınacak

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) içindeki bir binanın camına çarpıp yere düşen kızıl şahin yaralandı. Durumu gören bir fabrika çalışanı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen yetkililer tarafından teslim alınan yaralı kuş, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.