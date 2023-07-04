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Karabük'te Yağmur Sonrası Gökkuşağı ve Şimşekler

Yaşam Haberleri

Karabük'te etkili olan yağış sonrası gökkuşağı çıktı ve ardından şimşekler çaktı. Yağmurun ardından oluşan gökkuşağı ve gökyüzündeki şimşekler görsel şölen oluşturdu.

Önce gökkuşağı açtı, ardından şimşekler çaktı

KARABÜK - Karabük'te, etkili olan yağış sonrası gökkuşağı çıkarken daha sonra şimşekler çaktı.

Karabük'te, yağmur yağışı etkili olurken, yağmurun ardından çıkan gökkuşağı güzel görüntüler oluşturdu. Gökkuşağının ardından ise gökyüzünde şimşekler ve yıldırımlar belirdi. Yıldırım ve şimşekler de adeta görsel şölen oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ersin Turan - Yaşam

Karabük Yaşam Haberler

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