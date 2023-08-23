Karabük'te Vatandaşlar Ormanların İçindeki Buz Gibi Sularla Serinliyor

Termometreler 40 dereceyi gördü, vatandaş çareyi derede serinleyerek buldu

KARABÜK - Karabük'te hava sıcaklıklarından bunalan vatandaşlar ormanların içerisinde bulunan derelerin buz gibi sularında serinliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyardığı illerden olan Karabük'te hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Sıcakların 40 dereceye kadar çıkmasından dolayı vatandaşlar bunalırken, bazı vatandaşlar ise Yenice ilçesindeki ormanlık alanda bulunan derenin buz gibi sularında serinliyor. Vatandaşlardan Kerem Demir, fırsat buldukça bunaltıcı sıcaklıklardan kaçarak derenin soğuk sularında serinlediklerini belirtti.

Demir, orman içerisindeki güzellikleri herkesin görmesini tavsiye etti.