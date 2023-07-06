Karabük'te traktör kullanan kişi fenalaşarak hayatını kaybetti

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde traktör kullandığı sırada fenalaşan İsmet Erbaş (77), hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Erbaş'ın öldüğü belirlendi.