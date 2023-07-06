Karabük'te traktör kullanan kişi fenalaşarak hayatını kaybetti
Yaşam Haberleri
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde traktör kullandığı sırada fenalaşan İsmet Erbaş (77), hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Erbaş'ın öldüğü belirlendi.
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde traktör kullandığı sırada fenalaşan kişi yaşamını yitirdi.
İsmet Erbaş (77), Gözlü köyü Kadılar Mahallesi yakınlarında 78 AR 704 plakalı traktörü kullandığı sırada fenalaştı ve traktörün yanına düştü.
Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Erbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Erbaş'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Eskipazar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Yaşam